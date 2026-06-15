Así quedará conformado el nuevo Congreso bicameral

El nuevo Congreso bicameral para el periodo 2026-2031 estará conformado por seis agrupaciones políticas que lograron superar la valla electoral del 5 %, obteniendo representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los resultados electorales, Fuerza Popular será la bancada con mayor presencia en ambas cámaras, seguida por Juntos por el Perú. También tendrán representación Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

REACCIONES

Desde el actual Parlamento, algunos legisladores consideraron que la nueva conformación podría contribuir a la búsqueda de consensos y acuerdos en favor del desarrollo del país. No obstante, otros expresaron dudas sobre la posibilidad de alcanzar entendimientos debido a las diferencias políticas entre las futuras bancadas.

En otro tema, se conoció que la congresista Ariana Orué fue denunciada por tres extrabajadores, quienes la acusan de presuntos recortes salariales. Al respecto, la parlamentaria rechazó los señalamientos y sostuvo que se trata de acusaciones falsas.