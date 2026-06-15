Henry Rafael: “La democracia nos permite tener un Congreso más equilibrado”

El analista político Henry Rafael consideró que la nueva conformación del Congreso bicameral representa un escenario de mayor equilibrio democrático. Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, sostuvo que la presencia de una mayor cantidad de representantes de izquierda contribuirá a balancear las decisiones del próximo Gobierno.

Rafael indicó que, en caso de que la candidata presidencial Keiko Fujimori asuma la presidencia de la República, el Parlamento podría desempeñar un papel de contrapeso político importante gracias a la distribución de fuerzas alcanzada tras las elecciones. A su juicio, esta configuración favorecerá el debate y la búsqueda de consensos.

Como se sabe, la ONPE culminó el conteo al 100 % de los votos para el nuevo Congreso bicameral. Los resultados oficiales muestran que Fuerza Popular será la principal fuerza en la Cámara de Diputados con 41 escaños, seguida por Juntos por el Perú con 32, el Partido del Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 15, Partido Cívico Obras con 14 y Ahora Nación con 10.

ASÍ QUEDA EL SENADO

En el Senado, Fuerza Popular también encabezará la representación con 22 escaños. Completan la distribución Juntos por el Perú con 14 senadores, Renovación Popular con 8, Partido del Buen Gobierno con 7, Partido Cívico Obras con 5 y Ahora Nación con 4, configurando un hemiciclo más fragmentado para el próximo periodo legislativo.