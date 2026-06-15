JNE inicia recuento de votos de actas observadas del extranjero

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició las audiencias de recuento de votos correspondientes a mesas de sufragio del extranjero que fueron observadas durante el proceso de la segunda vuelta presidencial.

Como parte de estas diligencias, personal del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 realizó el recuento de votos de una mesa procedente de Asunción, Paraguay, y posteriormente revisó una acta observada correspondiente a Washington D. C., en Estados Unidos.

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó que el procedimiento de recuento de votos forma parte de las garantías contempladas en el sistema electoral para asegurar que cada sufragio sea correctamente contabilizado. Asimismo, precisó que las actas observadas son remitidas a los Jurados Electorales Especiales, donde se programan audiencias públicas para su evaluación y eventual recuento.

DESCARTAN IRREGULARIDADES

Rentería también descartó que hasta el momento se hayan detectado irregularidades en el procesamiento de los votos emitidos en el extranjero, luego de las denuncias formuladas por el candidato presidencial Roberto Sánchez sobre presuntas anomalías en algunas mesas.

Según informó, más del 90 % de las actas observadas ya han sido resueltas y más de 170 han sido derivadas a recuento de votos. Además, indicó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta podría concretarse a mediados de julio, una vez culminen los procedimientos de revisión y los plazos establecidos para eventuales apelaciones.