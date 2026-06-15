Declaran improcedente pedido de nulidad de mesas de Argentina y Estados Unidos

El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró improcedente la solicitud presentada por Juntos por el Perú para anular mesas de sufragio instaladas en Chicago, Houston y Nueva Jersey, correspondientes a la segunda vuelta electoral del pasado 7 de junio. La decisión constituye un nuevo revés para la organización política liderada por Roberto Sánchez.

De acuerdo con la Resolución N.° 09532-2026-JEE-LIC2/JNE, el organismo electoral determinó que el pedido fue presentado por una persona que no contaba con la acreditación correspondiente ante dicho jurado. Asimismo, indicó que no se cumplió con el pago de la tasa electoral exigida y que la solicitud fue presentada fuera del plazo establecido por la Ley Orgánica de Elecciones.

El Jurado Electoral Especial recordó que días atrás también había rechazado un pedido de nulidad de 647 mesas de sufragio en Estados Unidos, relacionado con presuntas irregularidades en la organización del proceso electoral. En ambos casos, el órgano concluyó que no se cumplieron los requisitos legales para admitir las solicitudes.

PLAZO EXTEMPORÁNEO

De igual manera, el JEE Lima Centro 2 declaró improcedente el pedido de nulidad de 294 mesas de sufragio ubicadas en Argentina. Juntos por el Perú argumentó presuntas irregularidades en el traslado y registro de actas electorales; sin embargo, el organismo resolvió que el recurso fue presentado de manera extemporánea, al haber ingresado el 13 de junio cuando el plazo máximo vencía el día 10.