Virtual diputada de JP plantea restringir el voto de peruanos en el exterior

Una nueva controversia política se encendió luego de que Amalia Palomino, virtual diputada de Juntos por el Perú (JP), planteara que los peruanos que residen en el extranjero desde hace más de 10 o 15 años no deberían participar en los procesos electorales del país. Sus declaraciones generaron una ola de críticas y reabrieron el debate sobre los derechos políticos de millones de compatriotas que viven fuera del territorio nacional.

Durante una entrevista, Palomino sostuvo: “No deberían de votar quienes ya viven más de 15 años, más de 10 años en el extranjero”, argumentando que quienes ya no residen en el Perú desconocen la realidad nacional y, por lo tanto, no deberían influir en la elección de las autoridades. La propuesta fue rápidamente cuestionada por especialistas, políticos y ciudadanos, quienes recordaron que el derecho al sufragio está protegido por la Constitución.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el congresista Jorge Zeballos, representante de los peruanos en el exterior, quien rechazó la iniciativa y recordó que la ciudadanía no se pierde por vivir fuera del país. “Ser peruano no expira ni se sanciona por la distancia. Rechazo firmemente cualquier intento de quitar el derecho al voto a nuestros compatriotas que residen en el exterior”, afirmó. Además, destacó que cerca de cuatro millones de peruanos viven fuera del Perú y que en los últimos años han enviado miles de millones de soles en remesas para apoyar a sus familias y a la economía nacional.

PROPUESTA POLÉMICA

La propuesta también fue analizada por el abogado constitucionalista Luciano López, quien explicó que eliminar el derecho al voto sería incompatible con el marco constitucional vigente. El especialista precisó que los tratados internacionales permiten regular determinados aspectos vinculados al sufragio, pero advirtió que “suprimir el derecho, es decir, eliminar el derecho, es inconstitucional”. Asimismo, señaló que cualquier regulación basada en la residencia requeriría un análisis complejo sobre el arraigo real que mantiene un ciudadano con su país de origen.

El internacionalista Andrés Paredes también cuestionó la propuesta y aseguró que el voto de los peruanos en el extranjero forma parte de las reglas democráticas vigentes. “El voto no es de residencia, es de ciudadanía. Si tú eres un ciudadano peruano, tienes el derecho de ejercer tu voto, estés donde estés”, manifestó. Agregó que muchos peruanos que viven fuera del país mantienen vínculos permanentes con la realidad nacional, siguen la actualidad política y contribuyen económicamente mediante remesas.

La discusión surge en medio del análisis de los recientes resultados electorales y de los cuestionamientos formulados por algunos sectores políticos. Sin embargo, especialistas coinciden en que cualquier intento de restringir el sufragio de los peruanos residentes en el exterior enfrentaría serios obstáculos constitucionales y podría abrir un amplio debate sobre los derechos fundamentales de millones de ciudadanos peruanos.