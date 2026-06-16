Nuevo Congreso bicameral tendrá amplia presencia de legisladores debutantes

El próximo Congreso bicameral contará con una importante renovación de representantes. De acuerdo con los resultados al 100 % de las actas procesadas por la ONPE, 46 legisladores debutarán en el Senado y otros 125 lo harán en la Cámara de Diputados. Ambas cámaras estarán integradas por representantes de seis partidos políticos que lograron alcanzar representación parlamentaria para el periodo 2026-2031.

Entre los nuevos parlamentarios figuran profesionales provenientes de distintos sectores que asumirán por primera vez un cargo público. Uno de ellos es Aldo Bravo, diputado electo por Renovación Popular, quien manifestó su expectativa de que el nuevo sistema bicameral contribuya a brindar estabilidad política al país y permita completar un periodo gubernamental sin interrupciones.

Por su parte, Jair Manrique, diputado electo por Ahora Nación y especialista en transformación digital, señaló que uno de los principales desafíos será promover la reconciliación nacional en un contexto de división política. Asimismo, expresó su respaldo a la derogación de las denominadas leyes procrimen y propuso fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para combatir la delincuencia y mejorar las capacidades de investigación del Estado.

CONGRESISTAS REELECTOS

Aldo Bravo también adelantó que impulsará iniciativas legislativas vinculadas al fortalecimiento del principio de autoridad. Entre sus propuestas figura un proyecto de ley relacionado con la apología del delito y la sanción de expresiones que promuevan actos violentos. Cabe señalar que, además de los nuevos rostros, 23 congresistas en ejercicio lograron la reelección, entre ellos Norma Yarrow, Ruth Luque, Alejandro Muñante y Rosángella Barbarán.