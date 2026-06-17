Poder Judicial archiva de forma definitiva el Caso Cócteles

El Poder Judicial declaró el sobreseimiento definitivo del denominado Caso Cócteles a favor de Keiko Fujimori, el partido Fuerza Popular y otros investigados, poniendo fin a un proceso judicial que se prolongó durante aproximadamente diez años.

La decisión fue adoptada luego de que se resolvieran las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos, las cuales buscaban que el expediente retornara a una etapa previa de investigación.

El Caso Cócteles estuvo relacionado con presuntos aportes irregulares para las campañas presidenciales de 2011 y 2016 de Fuerza Popular. Durante la investigación se evaluaron posibles delitos de lavado de activos y organización criminal, imputaciones que finalmente quedaron sin efecto tras la decisión judicial.

ESPECIALISTA OPINA

El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que el proceso concluyó al determinarse que no existían elementos suficientes para sustentar el delito de lavado de activos en los términos planteados durante la investigación. Asimismo, consideró que el caso deja importantes reflexiones sobre la conducción de procesos penales de alta complejidad.

La resolución también alcanzó a Mark Vito Villanella y a la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., para quienes los magistrados extendieron los efectos del sobreseimiento al concluir que no se acreditó una fuente ilícita vinculada a los hechos investigados.

Cabe recordar que, en el marco de este caso, Keiko Fujimori permaneció 13 meses en prisión preventiva antes de recuperar su libertad en 2019. Con la decisión del Poder Judicial, el expediente queda archivado de manera definitiva respecto a los investigados comprendidos en esta resolución.