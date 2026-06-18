Keiko Fujimori se reunió con su equipo político y Fuerza Popular evalúa próximos pasos tras jornada electoral

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión de más de seis horas con su equipo político más cercano luego de su retorno al país. En el encuentro participaron sus candidatos a la vicepresidencia y Marco Antonio Vinelli, responsable del plan de gobierno del partido.

Al término de la reunión, la lideresa de Fuerza Popular no brindó declaraciones; sin embargo, el candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, se pronunció sobre las movilizaciones convocadas por sectores afines a Juntos por el Perú y pidió respetar el resultado que emitan los organismos electorales.

Galarreta destacó que diversas agrupaciones políticas y excandidatos presidenciales ya han expresado su disposición a reconocer los resultados oficiales, por lo que exhortó a esperar el pronunciamiento definitivo del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

FENÓMENO DE EL NIÑO

Asimismo, señaló que los recursos presentados por Juntos por el Perú forman parte de sus derechos, pero consideró importante que las autoridades electorales resuelvan con celeridad para iniciar la etapa de transición y atender los desafíos que enfrenta el país, entre ellos la posible llegada del fenómeno de El Niño.

Desde Fuerza Popular se informó que Keiko Fujimori podría ofrecer una conferencia de prensa este viernes para fijar posición sobre la coyuntura política y las acciones que seguirá su agrupación.