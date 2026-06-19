Congresistas opinan sobre propuesta para interpelar a canciller Carlos Pareja

La intención de interpelar al canciller Carlos Pareja ha generado críticas en el Congreso. El anuncio fue realizado por Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y candidato presidencial, quien informó que su bancada inició la recolección de firmas para sustentar una moción contra el titular de Relaciones Exteriores.

Sánchez argumentó que existen responsabilidades políticas que deben ser esclarecidas en torno al proceso electoral, especialmente respecto al tratamiento de los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero. Además, cuestionó presuntas modificaciones en las reglas durante la segunda vuelta y el traslado de actas procedentes del exterior.

Sin embargo, parlamentarios de otras agrupaciones rechazaron la iniciativa. Entre ellos, Ilich López sostuvo que la propuesta responde más a un interés político que a una labor real de fiscalización, calificándola como una medida oportunista en medio de las controversias electorales.

SITUACIÓN EN EL CONGRESO

Pese a las críticas, Juntos por el Perú anunció que continuará impulsando la interpelación y defendió su derecho a exigir explicaciones sobre el manejo del proceso electoral. El debate ahora se traslada al ámbito parlamentario, donde la bancada buscará reunir el respaldo necesario para presentar formalmente la moción.