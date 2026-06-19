JNE declara infundadas apelaciones de nulidad de Juntos por el Perú

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas las apelaciones presentadas por el partido Juntos por el Perú (JP) que solicitaban la nulidad masiva de mesas de votación en las jurisdicciones de Lima y América, que comprende diversas ciudades de Estados Unidos. La decisión fue dada a conocer tras las audiencias públicas realizadas en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Según informó el organismo electoral, las solicitudes buscaban dejar sin efecto los resultados de diversas mesas de sufragio; sin embargo, luego de la evaluación correspondiente, los magistrados determinaron que no existían fundamentos suficientes para respaldar dichos pedidos.

Además de estas apelaciones, el pleno del JNE resolvió otros 27 recursos relacionados con actas electorales observadas. Todas estas solicitudes también fueron declaradas infundadas, ratificando así los resultados consignados en los documentos revisados por el tribunal electoral.

PUBLICARÁN RESOLUCIONES

El organismo informó, asimismo, que una apelación adicional permanece pendiente de votación, mientras que otra fue dejada sin efecto anteriormente. Asimismo, una apelación vinculada a un acta observada procedente de Europa fue declarada fundada en parte. El JNE señaló que las resoluciones completas, con sus respectivos fundamentos jurídicos, serán publicadas próximamente en su portal institucional.