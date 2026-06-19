JNE proclama a los 60 senadores y 130 diputados del Congreso bicameral 2026-2031

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a los 60 senadores y 130 diputados que integrarán el Congreso bicameral para el período 2026-2031. La ceremonia se realizó luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara el conteo del 100 % de las actas correspondientes a los comicios generales del pasado 12 de abril.

Según los resultados oficiales, seis partidos políticos lograron representación parlamentaria: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. La distribución de los escaños en el Senado se realizó entre representantes elegidos por distrito nacional único y por distritos electorales múltiples en las regiones del país y entre los peruanos residentes en el extranjero.

Durante la proclamación, el JNE dio a conocer los nombres de los senadores electos, entre ellos figuras como Miguel Torres, Martha Chávez y Fernando Rospigliosi por Fuerza Popular; José Mercedes Castillo y Silvana Robles por Juntos por el Perú; así como Alejandro Muñante y Lourdes Alcorta por Renovación Popular. Horas antes de la ceremonia, Rafael López Aliaga comunicó su renuncia irrevocable a asumir el cargo de senador, solicitando que el escaño sea asignado al siguiente candidato de su lista.

RELACIÓN COMPLETA

Asimismo, la autoridad electoral oficializó la relación completa de los 130 diputados elegidos en las distintas circunscripciones del país. Con esta proclamación concluye formalmente el proceso de elección parlamentaria y queda conformada la representación legislativa que asumirá funciones en el nuevo Congreso bicameral a partir de julio de 2026.