Hoy vence plazo para inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante el JNE

A pocas horas del cierre del plazo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos, los partidos políticos intensificaron los trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La jornada estuvo marcada por la presentación de diversas candidaturas que buscarán competir en las próximas elecciones municipales.

Entre las primeras organizaciones en formalizar su participación se encuentra Somos Perú, que inscribió a Carlos Bruce como candidato a la Alcaldía de Lima. El exministro de Vivienda y actual burgomaestre de Surco decidió dejar el cargo para postular al principal sillón municipal del país.

Durante el último día de inscripciones también acudieron otras agrupaciones políticas. Renovación Popular presentó la candidatura de Luis Rubio a la alcaldía y de Rafael López Aliaga como teniente alcalde. Asimismo, Avanza País oficializó la postulación de Francis Allison y Ahora Nación hizo lo propio con la congresista Susel Paredes.

CANALES VIRTUALES

Podemos Perú registró la candidatura de Daniel Urresti y Acción Popular la de Alberto Tejada. Desde el JNE se informó que se habilitaron canales virtuales y presenciales para facilitar la recepción de expedientes. Hasta la tarde del viernes, solo 13 de las 42 organizaciones políticas habilitadas habían completado su inscripción ante el organismo electoral.