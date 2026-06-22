Diputado electo propone aplicar inteligencia artificial para modernizar el Estado

Jair Manrique, ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), especialista en inteligencia artificial y software, y diputado electo por Ahora Nación, anunció una propuesta legislativa orientada a incorporar herramientas de inteligencia artificial en el próximo Congreso bicameral del que formará parte.

Durante una entrevista en 24 Horas, Manrique explicó que la iniciativa busca impulsar la modernización del Estado a través de un rediseño institucional que facilite la implementación de nuevas tecnologías en los procesos públicos y la toma de decisiones.

El futuro legislador señaló que una de las entidades que debería ser fortalecida es el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con el objetivo de mejorar el análisis de datos sobre la realidad nacional. Según indicó, el uso de inteligencia artificial permitiría desarrollar investigaciones más precisas y generar cambios en distintos ámbitos de la sociedad.

ESTADO Y TECNOLOGÍA

Asimismo, Manrique sostuvo que la transparencia es una herramienta clave para combatir la corrupción y consideró que la modernización de los servicios estatales, apoyada en la tecnología, contribuiría a ese propósito. Además, expresó su confianza en alcanzar consensos políticos para impulsar este tipo de reformas.