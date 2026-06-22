Francisco Belaunde analiza resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Colombia

El internacionalista Francisco Belaunde analizó los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas el 21 de junio de 2026, los cuales muestran al candidato de derecha Abelardo de la Espriella con ventaja en el conteo preliminar.

Durante una entrevista en 24 Horas, Belaunde señaló que, a su juicio, el estrecho margen entre los candidatos refleja un escenario de alta polarización política en Colombia. Asimismo, sostuvo que este fenómeno también se observa en otros países de la región y consideró que ha coincidido con un debilitamiento de las instituciones democráticas en los últimos años.

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS

Respecto a la nacionalidad estadounidense de De la Espriella, el especialista indicó que este factor podría contribuir a una relación cercana entre Colombia y Estados Unidos en caso de que el candidato resulte electo.

Belaunde también comentó sobre el panorama político regional y afirmó que Brasil sería actualmente el único país sudamericano con un gobierno de izquierda. Asimismo, señaló que, según las tendencias observadas recientemente, varios candidatos identificados con la derecha han adoptado posiciones más alejadas de los sectores moderados.