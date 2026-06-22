Presidente José María Balcázar y sus hijas visitaron al Papa León XIV

Las críticas contra el presidente interino José María Balcázar aumentaron luego de que se conociera que dos de sus hijas habrían integrado la delegación que viajó al Vaticano para reunirse en audiencia privada con el Papa León XIV el pasado 18 de junio. La información generó cuestionamientos desde diversos sectores del Congreso de la República.

Según el informe, Tania y Ana Balcázar formaron parte de la comitiva peruana que acompañó al mandatario interino durante su visita a la Santa Sede. Asimismo, se dio a conocer que la primera dama, Blanca Nelly Quiroz, sostuvo reuniones previas con funcionarios de la Cancillería para coordinar aspectos relacionados con el viaje oficial.

La esposa del jefe de Estado acudió a inicios de junio al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunió con representantes de la Dirección de Privilegios e Inmunidades, dependencia encargada de gestionar pasaportes y visas diplomáticas, entre otros procedimientos protocolares vinculados a las misiones oficiales.

DELEGACIÓN PERUANA

La delegación peruana estuvo conformada por trece integrantes. De acuerdo con el excanciller Hugo de Zela, estas visitas suelen realizarse con un máximo de diez acompañantes, siendo obligatoria la presencia del embajador peruano ante la Santa Sede. Además, trascendió que durante la audiencia el Papa León XIV expresó su intención de visitar el Perú, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Piura y Pucallpa.