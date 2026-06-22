Canciller Carlos Pareja rechaza denuncia constitucional de Juntos por el Perú

El canciller peruano Carlos Pareja Ríos rechazó la denuncia constitucional presentada en su contra por representantes de Juntos por el Perú, quienes lo acusan de haber desmantelado de manera arbitraria e injustificada el sistema logístico e informático de custodia de los sufragios emitidos por peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta electoral.

A través de un comunicado oficial, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores negó de manera categórica cualquier participación en actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral. Asimismo, sostuvo que durante toda su gestión ha actuado con respeto a la legalidad, la neutralidad del Poder Ejecutivo y la autonomía de los organismos electorales.

Pareja explicó que la labor de la Cancillería durante el proceso electoral se limitó al cumplimiento de funciones logísticas y consulares, en coordinación con las entidades electorales competentes. Precisó además que la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no forman parte de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

NO HAY REPORTES DE IRREGULARIDADES

El canciller indicó que los hechos incluidos en la denuncia constitucional son similares a los cuestionamientos ya presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que afirmó que esperará el pronunciamiento de las autoridades correspondientes. Finalmente, destacó que ni los observadores internacionales ni la Contraloría han reportado irregularidades que sustenten las acusaciones.