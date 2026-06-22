¿Cómo quedó el mapa geopolítico de Sudamérica tras las recientes elecciones?

Con la virtual elección de Keiko Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia, el mapa político de Sudamérica continúa mostrando un giro hacia gobiernos de tendencia liberal y conservadora.

Actualmente, siete países de la región son gobernados por líderes identificados con esta corriente política. Entre ellos figuran Argentina con Javier Milei, Bolivia con Rodrigo Paz, Chile con José Antonio Kast, Colombia con Abelardo de la Espriella, Ecuador con Daniel Noboa, Paraguay con Santiago Peña y Perú con Keiko Fujimori.

ESPECIALISTA OPINA

El internacionalista Ramiro Escobar señaló que varios de estos gobiernos mantienen posiciones cercanas a las del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha expresado públicamente su respaldo a algunos de estos líderes. En contraste, indicó que Brasil, bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, y Uruguay, gobernado por Yamandú Orsi, representan actualmente las principales expresiones de la centroizquierda en la región.

No obstante, Escobar advirtió que más allá de las diferencias ideológicas, los nuevos gobiernos enfrentan desafíos comunes. Entre ellos destacan la inseguridad ciudadana, una de las principales demandas de la población, así como la necesidad de cumplir las expectativas de cambio y mejora económica que impulsaron su llegada al poder.