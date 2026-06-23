Luis Galarreta sobre Roberto Sánchez: “Si no reconoce los resultados, es un tema de él”

Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, se pronunció sobre las recientes declaraciones de Roberto Sánchez respecto al proceso electoral y pidió a la ciudadanía esperar con tranquilidad la proclamación oficial de resultados. El dirigente sostuvo que las autoridades electorales son las encargadas de garantizar la transparencia del conteo y exhortó a respetar el desenlace de los comicios.

Durante sus declaraciones, Galarreta cuestionó la posición asumida por el candidato de Juntos por el Perú, quien ha denunciado presuntas irregularidades en la votación realizada tanto en el país como en el extranjero. Según indicó, las observaciones presentadas por Sánchez ya habrían sido evaluadas y descartadas por las entidades responsables del proceso electoral.

“Hoy día nos damos cuenta que es totalmente antidemocrático”, señaló Galarreta al referirse a la decisión de Sánchez de no reconocer un eventual triunfo de Keiko Fujimori. Además, afirmó que el candidato presidencial es consciente de que no logrará revertir la diferencia existente en el conteo de votos y consideró que sus cuestionamientos solo generan incertidumbre entre la población.

DEMORA EN LA PROCLAMACIÓN

El representante de Fuerza Popular también criticó la demora en la proclamación de resultados y planteó la necesidad de implementar mejoras en el sistema electoral para agilizar futuros procesos. Mientras el escrutinio se acerca a su etapa final, el escenario político continúa marcado por las disputas entre ambas agrupaciones en espera del anuncio oficial de las autoridades electorales.