¿López Aliaga fuera de carrera municipal? JEE no admite candidatura de Renovación Popular

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima. La resolución incluye varias observaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos electorales, destacando el caso de Rafael López Aliaga, quien figura como candidato a teniente alcalde pese a haber sido proclamado senador para el periodo 2026-2031.

Según el documento emitido por el organismo electoral, existe la necesidad de aclarar la situación jurídica del exalcalde de Lima debido a que fue proclamado senador electo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque previamente manifestó su intención de no asumir dicho cargo. Ante ello, el JEE solicitó a Renovación Popular presentar documentación que acredite formalmente el estado actual de López Aliaga respecto a dicha proclamación.

La resolución también advierte que doce candidatos a regidores, incluido el aspirante a la alcaldía Luis Isael Rubio Idrogo, no acreditaron con documentación de fecha cierta haber nacido en Lima o residido de manera continua en la capital durante los dos años previos al cierre de inscripciones. Entre los observados figuran además Fabiola Morales, Aquelina Solórzano y Lida Valdivieso.

OTRAS IRREGULARIDADES

Asimismo, el JEE detectó otras irregularidades, como la falta de acreditación de residencia y documentación electoral en el caso de la candidata de nacionalidad chilena Johanna Martínez Gómez. Además, cinco postulantes que mantienen vínculos laborales con entidades públicas no presentaron la licencia sin goce de haber exigida por la normativa electoral. Renovación Popular tendrá dos días hábiles para subsanar todas las observaciones; de lo contrario, la inscripción de su lista podría ser declarada improcedente.