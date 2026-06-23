¿Quiénes son los candidatos a teniente alcalde de Lima?

A medida que avanza la campaña para las elecciones municipales de 2026, la figura del teniente alcalde comienza a ganar relevancia. Aunque suele tener un papel secundario durante el proceso electoral, este cargo puede asumir la conducción de la comuna en caso de renuncia, suspensión o vacancia del alcalde elegido.

Entre los aspirantes a ocupar la primera regiduría de Lima Metropolitana figuran exministros, exfuncionarios y excandidatos a distintos cargos públicos. Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Rafael López Aliaga, quien anunció su postulación como teniente alcalde pese a haber sido elegido senador en los recientes comicios.

MÁS NOMBRES

También destacan el exministro del Interior Vicente Romero, quien integra la fórmula encabezada por Carlos Bruce de Somos Perú, así como Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas, quien acompaña a Carlos Tejada de Acción Popular. En tanto, Francis Allison, candidato de Avanza País, lleva como aspirante a teniente alcaldesa a la actual regidora metropolitana Ivone Tapia.

La congresista Susel Paredes, candidata de Ahora Nación, tiene como compañera de fórmula a la médica Magaly Blas. Asimismo, el Partido Patriótico del Perú presenta al excandidato presidencial Hebert Caller como postulante a la primera regiduría.