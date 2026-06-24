Keiko Fujimori encabeza conteo de votos al 99.86%

La candidata presidencial Keiko Fujimori se encuentra cada vez más cerca de alcanzar la Presidencia de la República tras mantenerse al frente en el conteo oficial de votos realizado por la ONPE. De acuerdo con el último reporte, correspondiente al 99,86 % de las actas contabilizadas, la lideresa de Fuerza Popular registra una ligera ventaja sobre su contendor Roberto Sánchez.

Según los resultados difundidos por la ONPE, Fujimori acumula el 50,120 % de los votos válidos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanza el 49,880 %. La diferencia entre ambos postulantes se mantiene ajustada, aunque suficiente para colocar a la candidata fujimorista al frente del proceso electoral.

El avance del escrutinio ha generado diversas reacciones en el ámbito político, sobre todo en el Parlamento de la República. Entre ellas, el congresista Flavio Cruz señaló que el próximo gobierno enfrentará importantes desafíos para encaminar el país y responder a las demandas de una ciudadanía que llega a este proceso electoral profundamente dividida.

A LA ESPERA DE RESULTADOS OFICIALES

A la espera de la culminación del conteo y la proclamación oficial de resultados por parte de los organismos electorales, el escenario político peruano permanece atento a los últimos reportes de la autoridad electoral. De confirmarse la tendencia actual, Keiko Fujimori asumiría por primera vez el poder tras imponerse en una de las elecciones más reñidas de los últimos años.