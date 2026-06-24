Keiko Fujimori con ventaja de más 40 mil votos sobre Sánchez: los retos del próximo gobierno

Con el 99,8 % de las actas contabilizadas, la candidata presidencial Keiko Fujimori mantiene una ventaja superior a los 40 mil votos sobre Roberto Sánchez, lo que, según el avance del escrutinio, haría matemáticamente imposible que el candidato de Juntos por el Perú pueda revertir los resultados. En ese escenario, la lideresa de Fuerza Popular se perfila como la virtual presidenta del país.

Tras conocerse la tendencia irreversible del conteo, diversos congresistas advirtieron que el próximo gobierno enfrentará importantes desafíos políticos y sociales. Uno de los puntos más sensibles estaría en el sur del país, donde el respaldo a Fujimori fue menor durante la elección.

El congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, sostuvo que será necesario impulsar un enfoque de desarrollo en el sur mediante programas sociales y un shock de inversiones en infraestructura. En tanto, el parlamentario Flavio Cruz, de Perú Libre, señaló que el futuro gobierno enfrentaría una fuerte resistencia política y social, especialmente en sectores que podrían sentirse excluidos o confrontados.

PROMERAS DECISIONES

Por su parte, el analista político Enrique Castillo indicó que la eventual gestión deberá afrontar tanto una oposición en el Congreso como en la sociedad civil, por lo que será clave definir una estrategia desde el inicio. Además, advirtió que la conformación de las primeras decisiones políticas, como la mesa directiva del Parlamento, permitirá observar si el nuevo gobierno opta por concentrar poder o buscar consensos.