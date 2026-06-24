¿Cómo será la transferencia de gobierno tras la proclamación del presidente electo?

La proclamación oficial del presidente electo marcará el inicio del proceso de transferencia de gobierno con miras al cambio de mando del próximo 28 de julio. Especialistas señalaron que la oficialización de los resultados permitirá conformar los equipos técnicos encargados de garantizar una transición ordenada entre la administración saliente y la entrante.

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó que, una vez proclamados los resultados por los organismos electorales, corresponde instalar las comisiones de transferencia en cada ministerio para facilitar el traspaso de información y asegurar la continuidad de la gestión pública.

Por su parte, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde sostuvo que el próximo gobierno deberá avanzar en la conformación de un equipo técnico que asuma la coordinación de los principales sectores del Estado durante la transición.

Como parte del protocolo, tras la proclamación oficial también se prevé un encuentro entre el mandatario en funciones y el presidente electo. Según García Belaúnde, esta reunión representa un acto institucional destinado a formalizar el inicio de la transferencia y garantizar una transición ordenada de cara al cambio de gobierno previsto para el 28 de julio.