¿Cuántas organizaciones políticas competirán en las elecciones municipales de 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclaró que no solo son 22 las organizaciones políticas que han presentado solicitudes de inscripción para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026. La entidad informó que existen otras cuatro agrupaciones cuyos expedientes aún se encuentran en proceso de calificación.

Las organizaciones Alianza para el Progreso, Salvemos al Perú, Partido de los Trabajadores y Alianza Electoral Venceremos también buscan participar en los comicios. Según el JNE, el proceso de evaluación concluirá en las próximas semanas y la relación definitiva de agrupaciones habilitadas se conocerá a inicios de septiembre.

ETAPA DE EVALUACIÓN

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó que la etapa de calificación de las solicitudes culminará el 5 de agosto. Posteriormente, los Jurados Electorales Especiales tendrán hasta el 20 de agosto para resolver las tachas y exclusiones que puedan presentarse, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá como plazo máximo el 4 de septiembre para resolver las apelaciones.

Asimismo, precisó que las tachas solo podrán presentarse cuando una candidatura haya sido admitida oficialmente por el Jurado Electoral Especial. Respecto a la situación de los partidos Buen Gobierno y Obras, cuya inscripción podría verse afectada por no alcanzar el número mínimo de candidatos, indicó que ese tema será evaluado recién el próximo año.