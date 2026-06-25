Julio Rodríguez: "La suspensión de los jueces no afecta el proceso contra Ollanta Humala"

El abogado penalista Julio Rodríguez sostuvo que la suspensión de los tres jueces que ordenaron la prisión del expresidente Ollanta Humala no tendrá efectos sobre el proceso penal que enfrenta. Precisó que la decisión de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial responde únicamente a un procedimiento disciplinario.

Rodríguez explicó que la sanción se debe a que los magistrados ejecutaron la medida de prisión antes de notificar el texto completo de la resolución que sustentaba la decisión. Según indicó, este requisito es indispensable para restringir la libertad de una persona.

NO IMPLICA LIBERACIÓN AUTOMÁTICA

Asimismo, señaló que la suspensión de los jueces no implica la liberación automática de Humala. Añadió que los recursos presentados por la defensa del exmandatario deberán ser evaluados por las instancias judiciales correspondientes.

Durante la entrevista, el especialista también se refirió al pedido de prisión domiciliaria de Alejandro Toledo y señaló que el juez deberá valorar su edad y estado de salud antes de emitir una decisión.