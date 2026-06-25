Keiko Fujimori adelanta cómo estaría integrado su eventual Gabinete Ministerial

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó el comedor popular Ayllu, ubicado en la zona alta de José Carlos Mariátegui, en el distrito de Villa María del Triunfo, donde fue recibida por simpatizantes. Durante la actividad, se refirió a las características que tendría un eventual Gabinete Ministerial.

En su intervención, Fujimori señaló que su gestión estaría enfocada en la generación de empleo, la construcción de infraestructura educativa y el desarrollo del país. Asimismo, indicó que convocaría a un equipo conformado por profesionales con experiencia, más allá de las filas de su agrupación política.

"Vamos a llevar trabajo, vamos a construir escuelas, vamos a trabajar juntos por la paz, el orden y el desarrollo de nuestro país. Vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, que tenga experiencia y, sobre todo, que tenga la camiseta del Perú bien puesta", manifestó la candidata.

LUIS DYER SE PRONUNCIA

Sobre este tema, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, sostuvo que Keiko Fujimori ya tendría definidos los nombres de las personas que integrarían un eventual gabinete ministerial. No obstante, no brindó detalles sobre quiénes serían los posibles integrantes del equipo de Gobierno.