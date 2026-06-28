JEE Lima Centro 1 proclamó resultados de segunda vuelta presidencial

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta presidencial en los distritos de Jesús María, Cercado de Lima y Breña, tras concluir el cómputo de votos y la revisión de las actas electorales correspondientes a esa jurisdicción.

Durante la audiencia pública se dio lectura a la resolución que oficializa los resultados. Según el cómputo final, Fuerza Popular obtuvo 261 325 votos, equivalentes al 63,23 % de los votos emitidos, mientras que Juntos por el Perú alcanzó 125 127 votos, lo que representa el 30,33 %. Asimismo, se registraron 386 452 votos válidos, 24 325 votos nulos y 1 663 votos en blanco.

La sesión se desarrolló sin la presencia de los personeros legales de las organizaciones políticas, pese a que fueron notificados oportunamente. Concluida la audiencia, el acta de proclamación será remitida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para continuar con el proceso de proclamación de resultados a nivel nacional.

A LA ESPERA DE RESULTADOS

Sin embargo, el proceso electoral aún no ha culminado. Todavía quedan 22 Jurados Electorales Especiales por emitir sus respectivas proclamaciones en distintas regiones del país, entre ellas Puno, Arequipa, Jaén, Ica, Lucanas y Caylloma, antes de que el JNE pueda completar la proclamación nacional de los resultados de la segunda vuelta presidencial.