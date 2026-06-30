Analista de datos calculó triunfo de Keiko Fujimori

Luis Rivera, ingeniero de software y analista de datos, aseguró que logró anticipar el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial mediante un método de proyección estadística desarrollado a partir de la información del proceso electoral. Según explicó, su estimación coincidió casi por completo con los resultados oficiales difundidos por la ONPE.

De acuerdo con Rivera, la diferencia entre su cálculo y el resultado final fue de apenas 300 votos, lo que, a su juicio, demuestra la precisión del modelo utilizado para seguir la evolución del escrutinio. El especialista indicó que desde el primer día del conteo proyectó una ventaja para la candidata de Fuerza Popular.

El ingeniero señaló que el análisis se basó en la evolución de los datos oficiales conforme avanzaba el procesamiento de actas, lo que permitió identificar tendencias y estimar el desenlace de la elección antes de que concluyera el conteo oficial. Asimismo, explicó que el método busca ofrecer proyecciones confiables sustentadas en información estadística.

APLICARÁ EL MISMO MÉTODO

Rivera adelantó que tiene previsto perfeccionar este sistema para aplicarlo en las próximas elecciones regionales y municipales. Su objetivo es generar estimaciones con un alto nivel de precisión que permitan anticipar los resultados antes de la publicación del conteo oficial de la ONPE, utilizando herramientas de análisis de datos y modelos matemáticos.