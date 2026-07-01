Keiko Fujimori se reunió con dirigentes del APRA

Representantes del Partido Aprista Peruano (APRA) sostuvieron este miércoles una reunión con la virtual presidenta, Keiko Fujimori, mientras se espera la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral. El encuentro se realizó en el local de Fuerza Popular, ubicado en la avenida Guardia Civil.

A la reunión asistieron los excongresistas Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Aurelio Pastor y Omar Quezada, quienes integraron la delegación aprista. Al término del encuentro, los dirigentes se pronunciaron sobre la coyuntura política y el proceso de transferencia de gobierno.

Jorge del Castillo señaló que, una vez oficializados los resultados, el Gobierno debería iniciar el proceso de transferencia de mando. "Por el bien del Perú, el presidente Balcázar debería llamar a Keiko Fujimori y decirle que estamos listos para hacer la transferencia", declaró a la prensa.

TEMAS ABORDADOS

Asimismo, indicó que durante la reunión se abordaron temas relacionados con la seguridad ciudadana, la recuperación económica, la salud, la educación, la agricultura, el fortalecimiento del control político en las regiones y las acciones frente a la minería ilegal.