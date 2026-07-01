Keiko Fujimori recuerda cómo asumió el rol de primera dama y adelanta prioridades de su gobierno

En su primera entrevista como presidenta electa del Perú, durante una conversación en el pódcast del periodista Ismael Cala, Keiko Fujimori compartió pasajes de su vida familiar y recordó cómo asumió el rol de primera dama tras la separación de sus padres. Contó que inicialmente rechazó la propuesta de su padre, Alberto Fujimori, debido a que estudiaba en la universidad y consideraba que era una responsabilidad muy grande para su edad.

Sin embargo, relató que fue su madre, Susana Higuchi, quien la animó a aceptar el cargo. Según contó, le dijo que sería una gran oportunidad para servir al país y que podrían organizar sus viajes durante las vacaciones para que pudiera cumplir con sus funciones, especialmente al frente de la Fundación por los Niños del Perú.

Primeros 100 días de gobierno

Durante la entrevista, Fujimori también recordó que, con el paso de los años, sus padres lograron reconciliarse y que ella y su hermano Kenji Fujimori también dejaron atrás sus diferencias. Además, compartió las últimas palabras que, según dijo, su padre dirigió a su madre antes de fallecer.

Respecto a su gestión, la presidenta electa afirmó que una de sus principales prioridades será afrontar los efectos del fenómeno de El Niño mediante trabajos de prevención, limpieza de ríos y fortalecimiento de puentes. Asimismo, aseguró que buscará recuperar la seguridad ciudadana, promover la inversión privada y dar un impulso especial a la micro y pequeña empresa.