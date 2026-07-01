Maite Vizcarra analiza los desafíos políticos y económicos que enfrentará Keiko Fujimori

La virtual presidenta electa Keiko Fujimori próximamente asumirá funciones en Palacio de Gobierno, donde enfrentará el desafío de conducir el país en un contexto marcado por la desaceleración económica, la corrupción y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana. Para la analista política Maite Vizcarra, el éxito de su gobierno dependerá de su capacidad para marcar distancia de los errores del pasado y construir una gestión con identidad propia.

Vizcarra consideró que Keiko Fujimori llega a la Presidencia con una ventaja frente a otros líderes políticos, al haber participado en varias campañas electorales y prepararse durante años para asumir el cargo. Sin embargo, advirtió que esa experiencia deberá traducirse en resultados concretos desde el inicio de su mandato.

Asimismo, sostuvo que la futura mandataria debería recorrer el país apenas sea proclamada oficialmente para conocer de cerca las necesidades de la población. También advirtió que persisten graves problemas de gestión y corrupción en los gobiernos regionales y locales, lo que ha impedido la ejecución de obras básicas como colegios y carreteras. "Hay un problema de corrupción muy fuerte en los gobiernos locales y regionales", sostuvo.

En el ámbito económico, Vizcarra destacó que uno de los principales retos será impulsar la inversión privada y reducir la informalidad. Explicó que facilitar la creación de empresas y simplificar el sistema tributario permitirá ampliar la base de contribuyentes e incentivar la formalización.

EL DESAFÍO DE CONSTRUIR UNA IDENTIDAD DE GOBIERNO

Respecto al legado de Alberto Fujimori, Vizcarra sostuvo que la futura mandataria deberá construir una identidad política propia. "Es imposible que ella se desprenda de lo que ha sido su papá", señaló. No obstante, precisó que "ella tiene la oportunidad de mostrar que tiene una propia gestión" y añadió que "Keiko Fujimori tiene elementos propios que eventualmente pueden estar inspirados en lo bueno que tuvo Fujimori".

La especialista también señaló que el próximo gobierno deberá construir consensos con un Congreso bicameral en el que ninguna fuerza política tendrá mayoría absoluta, mantener una relación equilibrada con Estados Unidos y China y responder a las expectativas de una ciudadanía que exige resultados.

Asimismo, sostuvo que la oposición deberá cumplir un rol fiscalizador sin obstaculizar la gobernabilidad y remarcó que el principal reto de Keiko Fujimori será responder con hechos a las demandas de los peruanos. "La gente quiere vivir bien", enfatizó.