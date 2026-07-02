Keiko Fujimori y sus futuros ministros: analista política comparte perfiles de los próximos funcionarios

Luego de que la ONPE culminara el escrutinio de las actas de la segunda vuelta presidencial al 100 %, que dio como ganadora a Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez por más de 49 mil votos, la lideresa de Fuerza Popular se ha reunido con diversas agrupaciones políticas.

En medio de este escenario, la analista política Jennifer Infantas saludó la reunión de Fujimori Higuchi con distintas agrupaciones y enfatizó, en 24 Horas Mediodía, que la virtual mandataria del Perú deberá generar consensos para iniciar un buen gobierno a partir del 28 de julio.

“Es algo positivo. Hay una claridad por parte de Keiko Fujimori de construir, desde el primer día, un Gobierno en el que pueda gobernar no solo con Fuerza Popular, sino también con aliados (…) El principal problema que existe hoy es la falta de legitimidad política y de confianza de la población en las instituciones del Estado”, comentó.

¿Quiénes deberían acompañar a Keiko Fujimori en el Gobierno?

Al ser consultada sobre el equipo que debería acompañar a Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno desde el 28 de julio, Jennifer Infantas precisó que los funcionarios elegidos deben conocer los diversos sectores del país con el propósito de realizar una buena gestión. Además, no descartó que figuras de otras agrupaciones políticas puedan sumarse a su gobierno.

“Hay buenos perfiles que vienen trabajando distintos temas desde hace años (…) Es importante que pueda haber una convocatoria no solo a Fuerza Popular, sino también a profesionales de otra ideología política (…) Se debe tener una agenda conjunta y la capacidad para lograr resultados positivos que permitan resolver conflictos”, manifestó.

Finalmente, Jennifer Infantas señaló que los reclamos de Roberto Sánchez sobre un presunto fraude electoral en la segunda vuelta irían perdiendo fuerza. Asimismo, consideró que el líder de Juntos por el Perú no tendría mayor protagonismo en el próximo Gobierno.