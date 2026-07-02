Keiko Fujimori continúa agenda de reuniones tras su elección presidencial

La presidenta electa, Keiko Fujimori, continuó este jueves con su agenda de reuniones en el local de Fuerza Popular, en San Isidro, un día después de su elección. Los encuentros se desarrollan mientras se evalúa la conformación del primer gabinete ministerial.

Durante la mañana, recibió la visita del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo. Minutos después llegó el cómico Pablo Villanueva, conocido como "Melcochita", quien permaneció cerca de 15 minutos en el local partidario.

MENSAJES DE FELICITACIÓN

Asimismo, la mandataria electa recibió mensajes de felicitación de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei, quienes expresaron su disposición para fortalecer la cooperación entre ambos países. A estos saludos se sumaron previamente las mandatarias de Costa Rica y Honduras.

Para la tarde estaba prevista la reunión con el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, con quien abordaría temas relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre los posibles integrantes del próximo Consejo de Ministros.