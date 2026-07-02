¿Qué falta para iniciar la transferencia de gobierno?

El proceso de transferencia entre el Gobierno del presidente José María Balcázar y el equipo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, aún no se inicia debido a que permanece pendiente la proclamación oficial de los resultados electorales. La demora ocurre a pocas semanas del cambio de mando y en un contexto marcado por la proximidad del Fenómeno de El Niño Costero.

El diputado electo por Fuerza Popular, César Revilla, sostuvo que el procedimiento de transferencia solo puede comenzar una vez que se entreguen las credenciales correspondientes. Asimismo, señaló que el tiempo disponible para preparar la respuesta frente al Fenómeno de El Niño es cada vez más reducido y consideró que el proceso debería desarrollarse con mayor rapidez.

La necesidad de acelerar la transferencia también fue planteada por los exdirigentes apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, quienes solicitaron que el proceso se inicie lo antes posible. En tanto, desde la oposición, el diputado electo por Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, cuestionó la reunión sostenida entre Keiko Fujimori y representantes del Partido Aprista Peruano.

¿CÓMO ES EL PROCESO?

Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Óscar Valdés explicó que la transferencia consiste en reuniones entre los equipos del gobierno saliente y del gobierno entrante para informar el estado de cada sector. Agregó que este proceso podría tomar uno o dos días y consideró que el próximo gobierno debería contar con un gabinete definido para facilitar el relevo. Según informó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, la transferencia podrá iniciarse una vez proclamados oficialmente los resultados de la elección, ceremonia prevista para el 3 de julio en la sede del organismo electoral.