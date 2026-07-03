Enrique Castillo analiza los retos del Gobierno de Keiko Fujimori: ¿Qué le espera a la presidenta?

Tras el fin del escrutinio de actas al 100% por parte de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que este viernes 3 de julio proclamará a Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta presidencial. En medio de este escenario, el analista político Enrique Castillo compartió su postura sobre el panorama político que se le avecina a Fujimori Higuchi.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Castillo enfatizó que la lideresa de Fuerza Popular deberá generar una serie de consensos con las agrupaciones políticas del Congreso bicameral para atender las demandas de los ciudadanos.

“Estamos en una situación en la que ningún Gobierno la va a tener fácil (...) No debemos tener un entusiasmo superlativo. Keiko Fujimori no la va a tener fácil por la situación que está atravesando el país, por lo que se puede venir con el Fenómeno El Niño, y por los compromisos que han dejado el Congreso y el Gobierno en materia económica”, manifestó.

Desde la perspectiva de Enrique Castillo, los funcionarios que formarían parte del primer gabinete de Keiko Fujimori deben ser profesionales importantes y conocedores de las carteras para las que serían convocados. “Pondero que ella haya anunciado un gabinete plural, abierto y de profesionales”, indicó.

¿Cuál será el futuro de Roberto Sánchez?

Al ser consultado sobre el futuro político de Roberto Sánchez, Enrique Castillo mencionó que, si se le otorga el indulto al expresidente Pedro Castillo, la figura del líder de Juntos por el Perú pasaría a un segundo plano. “La posición de Roberto Sánchez quedaría anulada”, sostuvo.