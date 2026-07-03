Keiko Fujimori ya es presidenta electa tras proclamación oficial del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente los resultados de la segunda vuelta presidencial y declaró ganadora a Keiko Fujimori, quien no asistió a la ceremonia protocolar, pero permaneció en su local de campaña en San Isidro, donde fue recibida por simpatizantes de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori dejó de ser virtual ganadora y pasó a ser presidenta electa tras la proclamación oficial realizada por el Jurado Nacional de Elecciones. La ceremonia se desarrolló en la sede central del organismo electoral con la presencia de su presidente, Roberto Burneo, representantes de la ONPE, la Defensoría del Pueblo, Transparencia y personeros legales de Fuerza Popular.

Aunque se esperaba su presencia en el acto oficial, Fujimori no acudió a la sede del JNE y continuó con reuniones en el local de campaña de Fuerza Popular. En los exteriores del recinto, un grupo de simpatizantes llegó para expresar su respaldo tras la proclamación.

Durante la lectura del acta, el JNE informó que los votos emitidos correspondían tanto al territorio nacional y en el extranjero. También se precisó que fueron contabilizadas más de 92 mil actas, entre mesas instaladas en el país y fuera del Perú, sin actas extraviadas o anuladas. El organismo electoral dejó constancia de que la revisión integral de las actas descentralizadas no presentó inconsistencias respecto al cómputo al 100%.

Tras la proclamación, Keiko Fujimori difundió un mensaje en redes sociales en el que agradeció el respaldo recibido durante el proceso electoral. “Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el Jurado Nacional de Elecciones. Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, expresó. Además, sostuvo que inicia una nueva etapa con “responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que la proclamación ya es oficial e irrecurrible. “Nosotros ya hemos proclamado oficialmente a los ganadores de la segunda elección presidencial, en este caso a la fórmula presidencial integrada por la señora Keiko Fujimori y sus vicepresidentes, el señor Galarreta y también el señor Torres”, declaró. También explicó que, desde este acto formal, ya pueden iniciarse los procesos de transferencia entre el equipo ganador y el Ejecutivo saliente.

TRANSFERENCIA DE GESTION Y ENTREGA DE CREDENCIALES

Burneo informó que la entrega oficial de credenciales a la fórmula presidencial se realizará el 15 de julio en el Teatro Nacional. Asimismo, aclaró que este acto protocolar no detiene el inicio de la transferencia de gobierno, pues las directivas establecen que los equipos correspondientes tienen hasta tres días para instalarse desde la proclamación. “Eso no detiene ni dificulta en ningún sentido las acciones que corresponden a la transferencia de gestión que ya se puede iniciar a partir del día de hoy”, señaló.

Durante la conferencia de prensa, Burneo también rechazó que haya existido fraude en el proceso electoral y afirmó que las incidencias fueron atendidas por los organismos competentes. “En todo momento le hemos dicho que no haya habido fraude en este proceso de elecciones generales 2026”, indicó. Además, sostuvo que el JNE trabajará para fortalecer el sistema electoral de cara a las próximas elecciones regionales y municipales, consideradas una de las más grandes por la cantidad de candidatos y cargos en disputa.