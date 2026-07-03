Evalúan solicitar a Keiko Fujimori un indulto humanitario para Alejandro Toledo

La defensa del expresidente Alejandro Toledo evalúa presentar un pedido de indulto humanitario ante el Gobierno de Keiko Fujimori. El informe sería ingresado a Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio, fecha en la que la mandataria asumiría funciones.

Desde el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 20 años de prisión por el caso Odebrecht, Toledo solicitará la medida alegando razones humanitarias. Según se informó, el exmandatario habría dejado atrás sus diferencias políticas con el fujimorismo para formular el pedido.

El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que el estado de salud del expresidente podría ser un elemento relevante al momento de evaluar la solicitud. Sin embargo, otros especialistas señalaron que Toledo no cuenta con sentencias firmes, ya que las condenas en su contra corresponden a fallos de primera instancia que actualmente se encuentran en apelación.

El eventual pedido deberá ser evaluado por las autoridades competentes, que determinarán si cumple con los requisitos legales para la concesión de un indulto humanitario.