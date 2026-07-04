Keiko Fujimori: “Culminó el proceso electoral y comienza el proceso de transición”

La presidenta electa Keiko Fujimori brindó sus primeras declaraciones luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara su triunfo en las elecciones presidenciales. Desde el denominado “Chinamóvil”, afirmó que con la proclamación culmina el proceso electoral y se inicia una nueva etapa de transición. Asimismo, envió un saludo a su contendor Roberto Sánchez y al partido Juntos por el Perú, al tiempo que hizo un llamado a la unidad de todos los peruanos.

Durante su pronunciamiento, Fujimori explicó que el siguiente paso será desarrollar un proceso de diagnóstico y transferencia de poder para conocer el estado en que recibirá la administración pública. Indicó que esta etapa será clave para planificar las primeras acciones de su gobierno y preparar la gestión que asumirá oficialmente durante las próximas Fiestas Patrias.

Horas más tarde, la lideresa de Fuerza Popular recibió en su local partidario al actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, quien, tras la reunión, aseguró que uno de los principales temas abordados fue la necesidad de unir al país. Además, destacó que la futura mandataria trabaja en la conformación de un gabinete integrado por profesionales altamente calificados, con experiencia, ética y capacidad técnica para asumir las diferentes carteras ministeriales.

SOBRE CLAUDIA SHEINBAUM

Consultado sobre la posibilidad de invitar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la ceremonia de transmisión de mando, Verástegui respondió que, si estuviera en el lugar de Fujimori, no la invitaría, aunque precisó que esa decisión corresponde exclusivamente a la mandataria electa. Mientras tanto, continúan los preparativos para la presentación del primer gabinete ministerial y el inicio del nuevo gobierno.