Keiko Fujimori continúa ronda de reuniones con Julio Velarde y Enrique Valderrama

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el excandidato presidencial aprista Enrique Valderrama, quien expresó su respaldo a la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR).

Durante el encuentro, Valderrama indicó que también planteó temas relacionados con el desarrollo del sur del país, entre ellos el impulso al proyecto del gasoducto surandino y otras medidas de carácter económico y social.

Posteriormente, Fujimori se trasladó a la sede del Banco Central de Reserva para reunirse con Julio Velarde, en una de las citas más esperadas tras su proclamación como presidenta electa.

La mandataria también cumplió una reunión con el embajador de Japón como parte de la agenda oficial que desarrolla antes de asumir funciones el próximo 28 de julio.