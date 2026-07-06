Julio Velarde acepta continuar al frente del BCR por cinco años más

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para un nuevo periodo de cinco años. El economista aceptó la propuesta durante una reunión realizada en la sede de la entidad, en el marco del proceso de transición gubernamental, con lo que continuará al frente de la política monetaria del país por un quinto periodo consecutivo.

Tras el encuentro, Velarde agradeció la confianza depositada en su gestión y afirmó sentirse honrado por el pedido formulado por la mandataria electa. Asimismo, aseguró que asumirá el reto con el mayor compromiso posible para cumplir con las responsabilidades que implica liderar el banco central. Por su parte, Fujimori destacó la rápida aceptación del economista y sostuvo que su continuidad constituye una señal de estabilidad y confianza para la economía nacional.

Durante la reunión, ambos también analizaron las perspectivas macroeconómicas del Perú. Según explicó Fujimori, Velarde presentó un panorama favorable sobre la evolución de la economía, aunque advirtió que existe preocupación por el impacto que podría generar el fenómeno de El Niño. En ese sentido, la presidenta electa señaló que su gestión adoptará medidas preventivas para afrontar sus posibles efectos.

DOS DÉCADAS EN EL BCR

Julio Velarde dirige el Banco Central de Reserva desde 2006, cuando fue designado durante el gobierno de Alan García. Desde entonces ha sido ratificado por administraciones de distintas tendencias políticas, consolidando una gestión de casi dos décadas caracterizada por el control de la inflación y el reconocimiento internacional. En 2022 fue distinguido por la revista The Banker, del grupo Financial Times, como Banquero Central de las Américas del Año.