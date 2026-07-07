Keiko Fujimori anuncia apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado

La inseguridad ciudadana será uno de los principales retos que enfrentará el próximo gobierno de Keiko Fujimori. En una reciente entrevista con un medio internacional, la presidenta electa anunció que buscará tomar como referencia algunas de las acciones implementadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para enfrentar al crimen organizado, entre ellas la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la custodia de estos por parte de las Fuerzas Armadas.

No obstante, el especialista ecuatoriano en seguridad Jean Paul Pinto cuestionó la viabilidad de replicar esa estrategia en el Perú. Sostuvo que la militarización y las políticas de "mano dura" no han logrado reducir la violencia en Ecuador y afirmó que ese país continúa entre los más afectados por la criminalidad en la región. Además, aseguró que durante la gestión de Noboa no se ha implementado un plan integral de seguridad con objetivos, estrategias e indicadores claramente definidos, por lo que consideró que no existe un modelo exitoso que pueda ser copiado.

En contraste, el analista político Iván Arenas señaló que la propuesta de Fujimori no implica trasladar íntegramente el esquema ecuatoriano, sino adaptar algunas de las medidas que considera positivas para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Entre ellas mencionó el fortalecimiento del rol de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas de seguridad y otras acciones que podrían adecuarse a la realidad peruana.

CRISIS POR INSEGURIDAD

El debate se produce en un contexto marcado por el incremento de robos, secuestros, extorsiones y homicidios por encargo en el país. Mientras algunos expertos advierten que replicar el modelo ecuatoriano no ofrecería resultados, otros consideran que determinadas herramientas podrían incorporarse dentro de una estrategia integral de seguridad ciudadana, siempre que respondan a las necesidades específicas del Perú.