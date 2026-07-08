Presidente Balcázar sobre pedido de indulto a Pedro Castillo: “No cumple requisito porque no tiene sentencia”

El presidente José María Balcázar reiteró que un eventual indulto a favor del expresidente Pedro Castillo no es jurídicamente viable debido a que el exmandatario aún no cuenta con una sentencia consentida y ejecutoriada. El mandatario señaló que ya explicó a los familiares de Castillo las razones legales por las que este beneficio no puede ser otorgado en la actualidad.

Balcázar precisó que el indulto de carácter constitucional exige como requisito una sentencia firme, condición que, según indicó, el exjefe de Estado no cumple. Asimismo, recordó que el indulto por razones humanitarias solo procede cuando el solicitante presenta un estado de salud excepcional que justifique la aplicación de esa medida.

En paralelo, el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, acudió al Ministerio de Justicia, aunque negó que su visita tuviera como objetivo gestionar un indulto para Pedro Castillo. Explicó que la reunión estuvo destinada a tratar temas relacionados con el apoyo a las familias de las víctimas que fallecieron durante las protestas registradas en el sur del país contra el gobierno de Dina Boluarte.

¿QUÉ DICE SÁNCHEZ?

Pese a ello, Sánchez cuestionó la postura de Balcázar y lo retó a explicar en regiones como Puno y Cusco los argumentos para rechazar el indulto. Además, aseguró que, una vez concluida la campaña electoral, continuará respaldando la posibilidad de otorgar ese beneficio al expresidente, al considerar que existe un amplio sector de la población que reclama esa medida.