Francis Allison propone reforzar la seguridad, destrabar obras viales y ordenar el comercio ambulatorio en Lima

Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, presentó sus principales propuestas de campaña, centradas en seguridad ciudadana, obras viales y ordenamiento del comercio ambulatorio.

En seguridad, planteó clausurar de forma definitiva los puestos donde se venden objetos robados, reforzar el trabajo con la Policía Nacional y rechazó la creación de una policía municipal.

También propuso impulsar grandes obras viales para reducir la congestión en la capital y señaló que los peajes deberían volver a la administración municipal, siempre que existan vías alternas para los conductores.

COMERCIO AMBULATORIO

Respecto al comercio ambulatorio, afirmó que busca reubicar a los vendedores en ferias y espacios organizados, con el objetivo de mantener su actividad económica sin afectar el orden en la ciudad.