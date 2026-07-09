Keiko Fujimori anuncia acciones inmediatas para enfrentar el Fenómeno El Niño

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que desde el primer día de su gestión pondrá en marcha un plan de prevención frente al Fenómeno El Niño, con el objetivo de acelerar las obras destinadas a mitigar los efectos de las lluvias intensas y proteger a las poblaciones más vulnerables. El anuncio lo realizó durante una inspección de trabajos preventivos en el Cercado de Lima junto al alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo.

Fujimori informó que su equipo viene elaborando un inventario nacional de maquinaria pesada disponible en los gobiernos regionales y en entidades como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Vivienda. Explicó que estos equipos serán puestos en funcionamiento desde el 28 de julio para ejecutar labores de limpieza y encauzamiento de ríos, así como el reforzamiento de puentes y otras obras prioritarias, especialmente en el norte del país.

La futura mandataria señaló que evaluará la emisión de decretos de urgencia para agilizar la ejecución de los trabajos, debido a los plazos que demandaría solicitar facultades legislativas al Congreso. Asimismo, indicó que su gobierno brindará apoyo a los pescadores artesanales y agricultores que puedan resultar afectados por un eventual Fenómeno El Niño, además de convocar al sector privado para fortalecer las acciones de prevención.

ALCALDE DE LIMA SE PRONUNCIA

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ratificó el compromiso de la Municipalidad Metropolitana de trabajar de manera articulada con el próximo Gobierno. El burgomaestre puso a disposición toda la capacidad humana, logística y operativa de la comuna para apoyar las labores preventivas y atender oportunamente las emergencias que pudiera generar el fenómeno climático en las distintas regiones del país.