Gobierno de Keiko Fujimori deberá enfrentar el desafío de la minería ilegal, advierte abogado Jorge De Lama

El abogado Jorge De Lama advirtió que uno de los principales desafíos que enfrentará el gobierno de Keiko Fujimori será combatir la minería ilegal sin perjudicar a quienes buscan formalizar su actividad.

Durante una entrevista, explicó que actualmente existen normas con definiciones distintas sobre minería informal e ilegal, lo que dificulta una persecución efectiva de las organizaciones criminales y genera vacíos en la legislación.

FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

De Lama sostuvo que el nuevo gobierno debe impulsar un marco regulatorio que permita la formalización de los pequeños productores, en lugar de tratarlos como sospechosos desde el inicio. También indicó que la falta de acceso al sistema financiero complica el cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales.

El especialista remarcó que el objetivo debe ser diferenciar claramente a los mineros que buscan regularizar su situación de las mafias dedicadas a la contaminación, la extorsión y otros delitos vinculados a la minería ilegal.