Keiko Fujimori responde a Claudia Sheinbaum: plantea retomar relaciones entre Perú y México

La presidenta electa, Keiko Fujimori, expresó su intención de retomar las relaciones diplomáticas entre Perú y México, luego de que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, reiterara que no reconoce su triunfo electoral y mantuviera su respaldo a Pedro Castillo.

Durante la jornada, Fujimori también recibió la visita del presidente José María Balcázar en su local partidario y confirmó que el próximo jueves acudirá a Palacio de Gobierno para continuar el proceso de transición de mando.

Asimismo, supervisó junto al alcalde de Lima las acciones de prevención frente al fenómeno de El Niño y anunció que evalúa solicitar facultades legislativas y emitir decretos de urgencia para ejecutar medidas inmediatas.

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular ratificó su confianza en Marco Vinelli, jefe de su equipo de transición, pese a la denuncia en su contra, y destacó que cuenta con la experiencia necesaria para asumir sus funciones.