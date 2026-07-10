José María Balcázar afirma que caso de Pedro Castillo debe analizarse tras pronunciamiento de la ONU

El presidente José María Balcázar señaló que el reciente pronunciamiento del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias modifica el escenario jurídico respecto a los pedidos de indulto. En ese contexto, indicó que la defensa del expresidente Pedro Castillo deberá analizar las implicancias de este documento.

Según explicó, aunque el pronunciamiento de la ONU no tendría un carácter vinculante para el Estado peruano, sí constituye una recomendación que podría ser considerada en la evaluación de casos relacionados con presuntas detenciones arbitrarias.

Por su parte, Pedro Castillo publicó un comunicado en su cuenta de X en el que invocó a las autoridades nacionales e internacionales a acatar el pronunciamiento del organismo de Naciones Unidas y reiteró que continúa considerándose presidente constitucional del Perú.

El mandatario también informó que sostuvo una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori, con quien abordó temas vinculados a inversiones y al proceso de transición de gobierno.