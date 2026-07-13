Carlos Espá respalda plan de Keiko Fujimori para aplicar "todo el rigor de la ley" en los penales

El excandidato presidencial Carlos Espá respaldó el plan de la presidenta electa Keiko Fujimori para aplicar todo el rigor de la ley en los penales, especialmente contra los cabecillas de organizaciones criminales.

En declaraciones con la prensa tras reunirse esta mañana con la mandataria, Espá señaló que la extorsión dentro de las cárceles es una realidad que pocos abordan y que afecta al 80% de la población penal.

"Los cabecillas de los delincuentes tienen que sentir el peso de la ley", subrayó el líder de la agrupación "Sí, creo", quien consideró que la lucha contra la extorsión debe comenzar en los propios centros penitenciarios.

Opina sobre coalición con Trump

Espá también respaldó la propuesta de Fujimori de sumar a Perú al "Escudo de las Américas", una coalición militar impulsada por Donald Trump para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. "Esa coalición es una iniciativa positiva", afirmó el excandidato.

Fujimori se reúne con Acuña

Por otro lado, Fujimori Higuchi también se reunió con César Acuña, excandidato de Alianza para el Progreso, quien le ofreció su experiencia en gestión regional y local y aseguró que su partido respaldará la gobernabilidad y estabilidad del país.