Daniel Urresti buscará llegar a la Alcaldía de Lima: ¿qué propone en seguridad ciudadana?

Tras la elección de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, los ciudadanos volverán a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a las nuevas autoridades municipales y regionales. En medio de la contienda electoral, Daniel Urresti buscará llegar a la Alcaldía de Lima.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, el exministro del Interior y candidato de Podemos Perú presentó algunas de las propuestas que espera ejecutar en caso de alcanzar el sillón municipal. Asimismo, destacó la gestión realizada por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

“Sé cómo se realiza una gestión. El préstamo del señor López Aliaga es una herramienta para iniciar obras. El préstamo no es malo porque ha permitido comenzar diversos proyectos. Tenemos que asumir la gestión y culminar los trabajos que se iniciaron. En cuanto a seguridad ciudadana, proponemos cinco acciones eficaces y precisas”, manifestó.

Buscará reducir los índices de criminalidad en Lima

En materia de seguridad ciudadana, Daniel Urresti planteó desplegar agentes del Grupo Terna en las calles de la capital ante el elevado número de delitos que se registran diariamente.

“Son especialistas en combatir la delincuencia común y la microcomercialización de drogas. Realizaremos un convenio con la Policía Nacional del Perú para conformar 100 equipos del Grupo Terna”, explicó.

Urresti también se refirió a los constantes robos de celulares en Lima y propuso cerrar los mercados ilegales donde se comercializan objetos robados. Incluso aseguró que renunciará al cargo si no cumple con esta promesa. “Me comprometo a cerrar los lugares donde se venden artículos robados. Si no lo hago, renunciaré”, sentenció.