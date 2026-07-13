Max Anhuamán sobre abogado Wilfredo Robles: “Está muy ligado a Sendero Luminoso”

El coronel en retiro Max Anhuamán, exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), aseguró que el abogado Wilfredo Robles mantiene fuertes vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso. En declaraciones al programa 24 Horas Mediodía, indicó que la Policía Nacional tiene información sobre Robles desde julio de 1992, cuando fue intervenido por posesión de explosivos.

Según Anhuamán, por ese delito Wilfredo Robles cumplió una condena de 11 años de prisión. El exjefe de la Dircote afirmó que estos antecedentes son conocidos por las autoridades y sostuvo que el abogado "está muy ligado a Sendero Luminoso", en referencia a su presunta vinculación con dicha organización.

Respecto a la documentación presentada por Robles ante un Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, Anhuamán cuestionó su contenido y aseguró que forma parte de una estrategia para construir una narrativa con fines políticos. A su juicio, estas acciones tendrían como objetivo generar cuestionamientos sobre el encarcelamiento de Pedro Castillo.

BUSCAN LIBERAR A CASTILLO

Las declaraciones del exjefe de la Dircote se producen en medio del debate generado por las gestiones realizadas ante organismos internacionales para buscar la liberación del expresidente golpista Pedro Castillo. Hasta el momento, Wilfredo Robles no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones formuladas por Max Anhuamán durante la entrevista televisiva.